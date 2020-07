Hannover: Versuchte Vergewaltigung einer 27-Jährigen – Afghane (19) in U-Haft

Am frühen Sonntagmorgen (26.07.2020) fiel ein junger Mann plötzlich über eine 27-jährige auf der Dresdner Straße in Hannover her, zerrte an ihrer Kleidung, wollte sie vergewaltigen. Offenbar wehrte sich die Frau erfolgreich, denn der Täter ließ von ihr ab. Stattdessen raubte er ihr die Handtasche, flüchtete mit seiner Beute zu Fuß.

Eine Streife konnte einen Tatverdächtigen kurzer Zeit später stellen und festnehmen: ein 19-jähriger Afghane. Seit Dienstag sitzt er in U-Haft. Nach BILD-Informationen ist der Flüchtling seit 2016 in Deutschland. Er ist u.a. wegen Diebstahls und Drogendelikten aktenkundig. Quelle: Bild.de