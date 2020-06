Handy-Video aufgetaucht: Afroamerikaner von US-Polizist erschossen

Erneut ist ein Video aufgetaucht, das zeigt, wie ein Afroamerikaner durch die US-Polizei getötet wird. Rayshard Brooks war am Freitagabend in Atlanta von einem Polizisten niedergeschossen worden, weil er sich einer Festnahme widersetzt haben soll. Der 27-Jährige soll in einer Autoschlange vor einem Restaurant in einem Wagen eingeschlafen sein. Andere Fahrzeuge hätten an ihm vorbeifahren müssen. In der Folge habe Brooks einen Nüchternheitstest nicht bestanden und sollte in Gewahrsam genommen werden.

