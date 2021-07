Nach der Flutkatastrophe beginnt in einigen Gegenden langsam der Wiederaufbau. Doch es fehlt nicht nur an Baumaterial, sondern vor allem an Fachpersonal. Ein Handwerker aus Ahrweiler setzte darum einen Hilferuf auf Instagram ab. Die Reaktion ist überwältigend!

5 9 Bewertungen Artikel Bewertung