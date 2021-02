Damit haben wohl viele US-Bürger und insbesondere die Trump-Wähler nicht mehr gerechnet: Der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten hat den Wahlfall in Pennsylvania, den Wahlfall in Michigan von Sidney Powell und den Wahlfall in Georgia von Lin Wood für seine Konferenz am 19. Februar angesetzt.

Alle drei Klagen handeln von Wahlbetrug, und das ist die Chance, dass die gesammelten Beweise endlich zur Anhörung kommen und diskutiert werden.

