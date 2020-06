Hamburg: Schwarzafrikaner am Steindamm drehen durch

Von AfD Bezirk Hamburg-Eimsbüttel: Schwarzafrikaner am Steindamm drehen durch und die Polizei Hamburg hat es sichtbar nicht leicht, sich die respektlose Klientel vom Leib zu halten. Das Video wird gepostet von der sogenannten Lampedusa-Gruppe. Das sind illegal Eingereiste, die seit vielen Jahren mit politischem Schutz in der Stadt leben und aus deren Reihen mehrere Schwerverbrecher hervorgegangen sind, unter anderem der Doppelmörder vom Jungfernstieg. Natürlich wird die Festnahmeaktion am Steindamm von den Lampedusa-Brüllern mit dem aktuellen Vorfall in den USA in Verbindung gebracht.

Um es ganz klar zu sagen: Wir sind stolz, dass wir in Hamburg eine Polizei haben, die auch in solchen migrantischen No-Go-Areas wie dem Steindamm geltendes Recht durchsetzt und auch gegen eine solche keifende aggressive Meute die Ruhe bewahrt.