An den Schulen Hamburgs wird die islamische Gesichtsverschleierung künftig im Klassenraum offiziell verboten sein. Ein entsprechender Antrag der Regierungsfraktionen (SPD und Grüne) wurde am 15. Mai eingebracht. Die Linke-Fraktion in Hamburg stimmte dagegen. Durch Stimmen von CDU und AfD steht fest: das neue Gesetz tritt in Kraft.

In Zukunft ist das Tragen von Kopfbedeckungen, die das Gesicht verschleiern, an allen Hamburger Schulen untersagt. Weiterlesen auf Heimat Kurier.at

