Hamburg – Nachbarn von großer Flüchtlingsunterkunft: „Wenn’s so weitergeht, ziehen wir weg“

Bergeweise Müll am Wegesrand, Drogenkonsum auf dem Spielplatz und laute Partys in der Nacht: Seit der Eröffnung einer großen Flüchtlingsunterkunft in der City Nord fühlen sich viele Nachbarn in ihrem Viertel nicht mehr wohl. Immer wieder müssen sie die Polizei rufen. Was tut die Behörde?

Bereits vor einem guten Jahr hat die „Mopo" Anwohner an der Hindenburgstraße und am Überseering besucht, die sich seit der Eröffnung der Unterkunft für ukrainische Geflüchtete im Februar 2023 zuhause nicht mehr wohlfühlen. Der Vorwurf: Die Zugezogenen seien laut, konsumierten Drogen, belästigten Anwohner und vor allem: verteilten überall in den Straßen ihren Müll.

