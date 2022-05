Hamburg: „Mann“ vergewaltigt 22-Jährige vor Haustür

Ein bislang unbekannter Mann hat in der Nacht zum Freitag eine 22 Jahre alte Frau in Rahlstedt vergewaltigt. Nach den bisherigen Erkenntnissen war die 22-Jährige um kurz nach Mitternacht nach Hause gekommen. Als sie gerade die zu einem Innenhof liegende Haustür des Mehrfamilienhauses an der Sieker Landstraße aufschließen wollte, griff der unbekannte Täter sie plötzlich an. Noch im dortigen Eingangsbereich vergewaltigte er sein Opfer.

So wird der Täter beschrieben:

• etwa 1,70 Meter groß

• kurze, schwarze Haare

• dunkel bekleidet

• trug unter anderem einen Kapuzenpullover

Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können oder im Zusammenhang mit der Vergewaltigung verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 040/4286-56789 oder bei jeder Polizeidienststelle zu melden.

