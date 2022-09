Hamburg kann Heizkosten für Flüchtlingsunterkünfte nicht zahlen

Sowohl Hamburgs Innen- als auch Sozialbehörde haben angesichts des anhaltenden Zustroms von ukrainischen Kriegsflüchtlingen und Asylbewerbern aus anderen Staaten eindringlich vor einer Überlastung des Hilfesystems gewarnt. „Die Lage ist sehr, sehr viel angespannter, als sie sich über den Sommer anfühlte“, sagte Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD). Es sei zu befürchten, dass im Herbst bis zu 50.000 Menschen in öffentlichen Einrichtungen untergebracht sein müssten.

Innensenator Andy Grote (SPD) sagte, in der Ukraine gebe es Schätzungen zufolge sechs bis sieben Millionen Binnenflüchtlinge. Wenn der Winter komme und die Lage schwieriger werde, müsse mit weiteren Zuzügen nach Deutschland und in andere europäische Länder gerechnet werden. Fielen die Zuzüge groß aus, „dann kommen wir in eine wirklich ernsthafte Situation“.

Die Kosten für die Unterbringung müssten neu verteilt werden, sagte Leonhard. Allein die Energiepreise für eine öffentliche Unterbringung dieser Größenordnung forderten den Haushalt der Stadt so stark, dass Hamburg das nicht allein tragen könne.

Weiterlesen auf t-online.de (Artikel im Archiv)

