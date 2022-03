Hamburg: Ehemaliges Luxus-Hotel wird Unterkunft für ukrainische Flüchtlinge

Im ehemaligen Luxushotel „Sofitel“ am Alten Wall (Altstadt) soll Platz für bis zu 800 ukrainische Flüchtlinge geschaffen werden. Laut der Behörde für Inneres und Sport haben die Vorbereitungen in den mehr als 200 Zimmern begonnen. Das Hotel gehörte mit seinen Suiten und dem Fleetblick zu den exklusivsten in Hamburg.

Im Zuge der Umgestaltung des Areals am Alten Wall wurde das „Sofitel“ im Sommer 2021 geschlossen und der Abriss des Gebäudes angekündigt. In den kommenden Tagen sollen hier die ersten Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine einziehen – zunächst für ein Jahr, bis die „Anschlussplanungen“ für das Gebäude umgesetzt werden, wie der Senat mitteilte.

Mehr auf mopo.de (Artikel im Archiv)

Politikstube: Das Hotel war mal in der Kategorie 5 Sterne gelistet, die Bilder lassen ansatzweise ahnen, wie tief der Hotelgast für eine Übernachtung in die Geldbörse greifen musste. Die luxuriösen Möbeln werden wohl nicht mehr vorhanden sein, da das Gebäude ja abgerissen werden sollte, aber die Räume selbst dürften sich nicht gravierend verändert haben.

