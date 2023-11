Hamburg: Ansturm auf Einbürgerungsbehörden – bis zur Überlastung

Nicht nur die Anträge auf Asyl, sondern auch die Einbürgerungen erreichen momentan ein trauriges Rekordhoch. Bis zum 8. November wurden alleine in Hamburg 6.279 Personen eingebürgert. Damit sind es jetzt schon so viele wie im gesamten Vorjahr. Obwohl derzeit noch fast 22.000 Anträge in Bearbeitung sind, „wird die Antragszahl weiter ansteigen“, erklärte CDU-Fraktionschef Dennis Thering gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

Die Überlastung der Behörden angesichts dieser Flut an geplanten Einbürgerungen macht sich in den Bearbeitungszeiträumen bemerkbar. Mittlerweile beträgt die Wartezeit auf eine Antwort elf Monate, wie Merkur schreibt. Das ist mehr als das Doppelte im Vergleich zu Anfang 2020. Was hingegen unverändert bleibt, sind die muslimischen Herkunftsländer. Weiterlesen auf Heimat Kurier.at

0 0 Bewertungen Artikel Bewertung