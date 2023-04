Hallo Meldestelle, ich weiß was!

Als ob uns die Weltrettungsversuche der Ampelregierung nicht schon genug zu schaffen machen würden, gibt es in Deutschland eine Menge Bürger, welche durch Denunziantentum die Demokratie retten wollen. Das erscheint mir in etwa so sinnvoll, als würde jemand eine Packung Waschpulver in seinen Gartenteich kippen, um dessen Wasserqualität zu verbessern: Vielleicht tötet die Maßnahme ein paar lästige Algen, aber Seerosen und Fische gehen daran ebenso zugrunde.

Dennoch schießen “Meldestellen” wie Pilze aus dem Boden: Greenpeace suchte jüngst “Meldehelden”, und für jeglichen feministischen Kummer gibt es ebenfalls eine offene Tür. Der Kollege hat in der Mittagspause einen frauenfeindlichen Witz gemacht? Warum sich die Mühe machen, sich eine schlagfertige Antwort auszudenken, wenn man ihm doch anonym im “Meldebriefkasten” einen Denkzettel verpassen kann!

Im Belohnungszentrum des Hirns dieser “Melder” muss etwas falsch verdrahtet sein.

