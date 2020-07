Nicht nur die ständige Zensur, sondern auch die vielen leeren Versprechungen von Peter Weber nerven die Fördermitglieder, wie Massengeschmack-TV in diesem Video berichtet.

Politikstube: Wir hatten von Anfang an ein ungutes Gefühl, was Hallo Meinung betrifft. Im März sollte es dann auch noch ein großes Presseportal mit vielen freien Journalisten geben. Ergebnis NULL, wie in dem Video beschriebenen weiteren Ankündigungen von Herrn Weber.