Halle (Saale): Tram-Fahrer rastet aus

In einer Straßenbahn in Halle sind der Fahrer und ein Fahrgast aneinander geraten. Ein Video zeigt den Vorfall. Der Fahrgast beschwert sich, weil die Bahn offenbar an einer Haltestelle nicht angehalten hat. „Was willst du von mir? Ich hab zwei mal gedrückt, da musst du anhalten“, sagt der Fahrgast. „Ich hab angehalten du Arsch!“, antwortet der Straßenbahnfahrer. Dann gehen die beiden aufeinander zu und plötzlich geht es sehr schnell.



Wer es aufgenommen hat, ist unklar. Mutmaßlich wurde es am 29.5.22 gegen Mittag in der Linie 1 im Stadtteil „Frohe Zukunft“ aufgenommen. Die Polizei hat inzwischen die Ermittlungen aufgenommen, allerdings habe bislang keine der beteiligten Personen Anzeige erstattet und es sei auch noch unklar, wer die in dem Video zu sehenden Menschen überhaupt sind. Ob der Fahrgast verletzt wurde, wisse die Polizei demnach auch noch nicht. Quelle: mz.de



5 8 Bewertungen Artikel Bewertung