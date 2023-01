Habeck will KFZ-Steuern erhöhen – und erhält CDU-Unterstützung

Die Ampel streitet sich – FDP und Grüne liegen in Klimafragen über Kreuz. Deutschland erreicht seine Co2-Einsparziele im Verkehr nicht, und die Grünen sind mit den Vorschlägen des liberalen Ressortchefs Volker Wissing nicht zufrieden.

Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck will deswegen die KFZ-Steuern erhöhen. Der Plan: Man will den Menschen mehr Elektroautos aufzwängen. Dazu soll die KFZ-Steuer am Co2-Ausstoß eines Fahrzeuges ausgerichtet werden. Eine Maßnahme, die am Ende vor allem Geringverdiener treffen wird – denn wer wenig Geld hat, fährt oft ein älteres Auto, das mehr Co2 ausstößt.

Ausgerechnet aus der Opposition bekommt Habeck jetzt Unterstützung.

