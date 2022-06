Habeck warnt »mittelfristig« vor Gasrationierung im Winter

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat vor Zwangsdrosselungen von Gas bei einer Mangellage im kommenden Winter gewarnt. Über den Winter drohe »mittelfristig« ein Szenario, »dass tatsächlich Reduktionen gesetzlich verordnet werden müssen«, sagte Habeck vor einem Treffen mit den Energieministern der EU-Länder am Montag in Luxemburg. Eine solche Reduktion würde in Europa und Deutschland seiner Einschätzung nach »zu einer schweren Wirtschaftskrise« führen.

Wer genau von Reduktionen betroffen sein könnte, sagte der Minister nicht. Dies sei »völlig« abhängig von der jeweiligen Situation und davon, wie kalt der Winter werde, wo es »regionale Versorgungsengpässe« gebe und von der Frage: »Welche Industrien hängen in welchen Lieferketten«? Habeck betonte gleichzeitig, dass »solidarisches« und »sehr schnelles Handeln« nötig sei, um ein solches Szenario zu vermeiden.

Mehr auf Spiegel Online (Artikel im Archiv)

