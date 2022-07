Habeck: „Wärme- und Versorgungsproblem, kein Stromproblem. Da hilft uns Atomkraft gar nichts“

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und die österreichische Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) haben nach gemeinsamen Gesprächen ein Solidaritätsabkommen zur Energieversorgung unterzeichnet. „Erst wenn wir unabhängig von russischen Energielieferungen sind, haben wir Autonomie“, sagte Gewessler am Dienstag in Wien. „Dieses Ziel erreichen wir nur, wenn wir es gemeinsam machen. Denn in der Energieversorgung sind wir in Europa aufeinander angewiesen.“

Neben den Abkommen rund um die Versorgungssicherheit mit Erdgas müsse man laut Wirtschaftsminister Habeck in Zukunft jedoch auch viel mehr über Erneuerbare Energien sprechen. „Echte Unabhängigkeit und ein Ende der Erpressbarkeit erreichen wir erst, wenn wir die Erneuerbaren Energien ausgebaut haben“, sagte Habeck am Dienstag in Wien. „Die brauchen wir für stabile Preise und für eine gute und sichere Klimazukunft.“

Atomkraft sieht Habeck nicht als wirkliche Alternative: „Wir haben ein Wärme- und ein Versorgungsproblem, kein Stromproblem. Und da hilft uns Atomkraft gar nichts.“

Mehr auf Welt.de

4.3 4 Bewertungen Artikel Bewertung