Habeck und die „Letzte Generation“: Steuergeld für diesen Wahnsinn!

Julian Reichelt: Die Grünen dulden Rechtsbruch nicht nur, sie rechtfertigen, verteidigen und finanzieren ihn vollkommen unverhohlen, wenn er in ihr Weltbild passt. 156.420 Euro – das ist die Summe, mit der das Wirtschaftsministerium von Robert Habeck einen Verein unterstützt, der den durchgeknallten Aktivisten der „Letzten Generation“ und ihren offenkundig rechtswidrigen Aktionen ihre Finanzierung ermöglicht. Der Verein ist so etwas wie eine Bank für grüne Gesetzesbrecher, die nirgendwo sonst ein Konto bekommen würden. Habeck fördert mit unserem Steuergeld also die Auto-Hasser, die uns davon abhalten, morgens pünktlich zur Arbeit zu kommen.

Nicht der einzige Auto-Aufreger in diesen Tagen. Der neueste grüne Propaganda-Irrsinn: Mit einem Tempolimit gegen Waldbrände kämpfen…

