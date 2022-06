Habeck ruft nach zweiter Gas-Drosselung zum Energiesparen auf

Nach der Drosselung von Gasliefermengen durch den russischen Gazprom-Konzern hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck erneut zum Energiesparen aufgerufen.

In einem am Mittwochabend über Twitter verbreiteten Video dankte der Grünen-Politiker der Bevölkerung und den Unternehmen für ihre bisherigen Bemühungen. Habeck appellierte mit Blick auf das Energiesparen zugleich: „Es ist jetzt der Zeitpunkt, das zu tun. Jede Kilowattstunde hilft in dieser Situation.“

Die Situation sei ernst, sie gefährde die Versorgungssicherheit in Deutschland aber nicht. Habeck mahnte: „Wir müssen wachsam sein. Wir müssen konzentriert weiterarbeiten. Vor allem dürfen wir uns nicht spalten lassen. Denn das ist das, was Putin vorhat.“

Quelle: Epoch Times

Politikstube: Wen will Putin angeblich spalten? Wer hat denn Deutschland erst in diese Situation manövriert? Die Sanktionen gehen anscheinend ausschließlich nach hinten los, es wird sanktioniert, als befände sich Deutschland selbst im Krieg und wundert sich, dass Russland reagiert.

Vielleicht könnte die Gas-Drosselung auch ein Warnschuss für Scholz sein, der sich gerade in Kiew befindet, ein Fingerzeig, dass der Gashahn viel schneller zugedreht werden kann?

