Habeck: Habe das Land in Fahrt gebracht, „wie kein anderer Wirtschaftsminister zuvor“

In einem WDR-Podcast behauptet Robert Habeck: Kein Wirtschaftsminister habe so viel getan, „um das ganze Land wieder in Fahrt zu bringen“, wie er. Außerdem stellt der Grünen-Politiker fest, dass es nicht mehr funktioniert, die „gute Laune zu kaufen“ und „dann sagen alle: guck mal, der hat mich lieb.“

Vor zwei Wochen erschien der WDR-Podcast COSMO Machiavelli mit interessanter Besetzung: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck traf auf den Musiker Soho Bani, bekannt für seine Cover-Version von Herbert Grönemeyers „Zeit, dass sich was dreht".

