Habeck: Der Wirtschaft geht’s gut – nur „die Zahlen“ sind schlecht

Der Bundestag debattierte heute über den Jahresbericht von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Im Rahmen der Plenardiskussion wandte sich der ehemalige Gesundheitsminister Jens Spahn direkt an Habeck. „Sie sagen öffentlich, die Lage ist dramatisch schlecht“, so Spahn in Richtung des Wirtschaftsministers. Doch das lässt Habeck nicht einfach so stehen. Unaufgefordert meldet sich der Wirtschaftsminister zu Wort: „Die Zahlen, Die Zahlen“ seien lediglich schlecht, ruft Habeck mehrfach empört in den Plenarsaal. Weiterlesen auf Apollo News.net

5 1 Bewertung Artikel Bewertung