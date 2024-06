Gymnasium tarnt politisches Umerziehungslager als Klassenfahrt

Die Europawahl hat deutliche Spuren hinterlassen, nicht zuletzt beim politisch-medialen Establishment. Vor allem das – aus Sicht der üblichen Verdächtigen – skandalöse Wahlverhalten einer Mehrheit der Jung- und Erstwähler macht vielen rot-grünen Glaubenskriegern schwer zu schaffen.

Jetzt legt ein Gymnasium aus NRW offenbar nach und schickt seine Schüler der 10. Klasse im Oktober auf eine Studienfahrt, die es in sich hat – und die an dunkelste Zeiten erinnert. Den Eltern wurde inzwischen der geplante Ablauf der mehrtägigen Exkursion nach Bremen mitgeteilt. Eine Mutter fiel angesichts dessen, was sie da lesen musste, regelrecht vom Glauben ab und schrieb uns dazu. Weiterlesen auf Reitschuster.de

4 1 Bewertung Artikel Bewertung