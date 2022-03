Gutmenschen Wahn: Jetzt ist auch das Völkerball-Spiel „rassistisch“

Es ist mittlerweile zu einem Sport unter Linken geworden, alles Mögliche auf absurde Art zu kritisieren. Es gibt fast nichts in unserer Gesellschaft, was für diese arroganten Gutmenschen nicht rassistisch, faschistisch oder irgendwie „Nazi“ ist. Besonders gerne betätigt man sich auch an den Universitäten im Sinne der pseudowissenschaftlichen „Kultur der Kritik“, bei der es sich um eine kulturmarxistische Taktik zur Zersetzung der Gesellschaft handelt. Auch Kinderspiele bleiben vor diesem Irrsinn nicht verschont. Jetzt soll auch das Völkerball-Spiel ganz, ganz böse sein. Zumindest, wenn es nach einigen sogenannten „Experten“ aus dem linken Milieu geht.

