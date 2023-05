Gutes Deutsch? Keine Bedingung mehr für Lehrer in Berlin!

Damit Kinder gut Deutsch lernen, brauchen sie auch Lehrer, welche die Sprache hervorragend beherrschen. Sollte man meinen. Die neue Berliner CDU-Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch ist entweder anderer Meinung – oder die Not in Berlin in Sachen Lehrern ist so groß, dass sie notgedrungen von diesem Prinzip abweicht. Denn sie möchte mehr Ausländer als Lehrkräfte an die Schulen bringen – auch wenn die sich mit der Sprache ihres Gastlandes noch schwertun.

Im Gespräch mit der „Welt“ sagte Günther-Wünsch: „Mehrere Hundert Pädagogen haben sich allein aus der Ukraine beim Senat beworben. Die Voraussetzung für die Tätigkeit ist das C2-Zertifikat in deutscher Sprache. Das ist das Niveau eines Muttersprachlers. Hier ist die Erwartungshaltung zu hoch.“

