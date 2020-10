Gute Aktion: Erste maskenlose Shopping-Tour in Berlin

Wir folgten am 17.10.20 dem anonymen Aufruf zur ersten maskenlosen Shopping-Tour in Berlin. Mit rund 20 Teilnehmern und Anti-Corona Musik zogen wir durch die Mall of Berlin, Gallerie Lafayette, Alexa und andere. Dabei riefen wir u.a. unseren neuesten Spruch: „Lächeln ist gesund, zeig mir deinen Mund!“ Dabei gab es hin und wieder Raufereien mit dem Security Personal, doch Janik zog den Wagen unaufhaltsam wie ein D-Zug, Mr. Unstoppable war schon 1989 bei den Demos dabei und hat die Mauer eingerissen. Nach der Shopping-Tour zogen wir noch durch Berlin Mitte, um zu feiern und gegen die Sperrstunde zu demonstrieren, die ja teilweise vom Gericht bereits wieder aufgehoben wurde.

