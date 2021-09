Gute Aktion! Bei Laschets Wahlkampfauftritt in Erfurt: Familienvater stürmt auf Bühne

Unionskanzlerkandidat Armin Laschet war am Freitag bei einem Wahlkampfauftritt in Erfurt. Immer wieder schrien Gegner der Corona-Maßnahmen dazwischen. Es gab Pfiffe und Buhrufe. Als Laschet gerade über den bevorstehenden Schulanfang in Thüringen spricht, stürmt überraschend ein Familienvater auf die Bühne und stellt eine berechtigte Frage.

Beim Mann handelt es sich um Thomas Brauner, ein Busfahrer, der in der „Querdenker“-Szene bekannt ist.

Tag 19, den wir @ArminLaschet auf seiner Wahlkampftour begleiten. Querdenker Thomas Brauner läuft auf die Bühne auf dem Anger in #Erfurt. AL schickt Sicherheit zurück, hält sein Mikro hin. @BILD pic.twitter.com/YdWoWKjKJZ — Annika Raasch (@annikaraasch) September 3, 2021

