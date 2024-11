Grundschule in England verbannt Weihnachten aus Theaterstück

Es gab Zeiten, und die sind noch gar nicht so lange her, da gehörten Christkind, Nikolaus und Krippe in der kalten Jahreszeit wie ganz selbstverständlich zur Kultur des christlichen Abendlandes. Doch damit wird Jahr für Jahr im größeren Stil gebrochen; aus Weihnachtsdörfern und -märkten werden „Winterländer“ und in einigen Kitas bekommen Weihnachtsmänner striktes Hausverbot erteilt.

Und all das passiert im Namen der „Inklusion“ – angeblich – da doch alle Menschen jeden Glaubens ganz diskriminierungsfrei an unserer Gesellschaft teilhaben können sollen. Oder anders ausgedrückt: Die große Mehrheit soll über Jahrhunderten etablierten Traditionen abschwören, weil sich eine kleine, offenbar kulturfremde Minderheit dadurch auf den Schlips getreten fühlen könnte. Weiterlesen auf Reitschuster.de

