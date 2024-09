Carsten: Nach Grüner Niederlage fordern sie jetzt mehr Demokratieerziehung. CDU Landrat in Niedersachsen dreht völlig durch. Das BSW in Brandenburg könnte Schlagseite bekommen und die Prognosen scheinen sich zu drehen. Keine Sorge, der SPD Ministerpräsident wird sich nach der Wahl auch nicht mehr daran erinnern, was er vor der Wahl gesagt hat.

