Grüner OB angegriffen – Greifswald: Protest gegen Flüchtlingsunterkunft

In Greifswald sollen 500 Migranten in Containern untergebracht werden. Eine unangemeldete Demonstration gegen die Unterkunft eskalierte am Abend des 27.2.23. Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) wurde angegriffen. Die Polizei setzte Schlagstöcke ein. In der Spitze hatten sich 500 Demonstranten am Ort der geplanten Unterbringung im Ostseeviertel versammelt.

Erst im Laufe der vergangenen Woche waren Pläne bekannt geworden, auf einer Wiese in direkter Nachbarschaft zu einer Schule und einem Kindergarten ein Containerdorf für 500 Schutzsuchende zu errichten. Der Zeitplan war ursprünglich ein anderer“, sagte OB Fassbinder. Der Landkreis habe aber Druck gemacht. Der Kreistag Vorpommern-Greifswald machte unterdessen den Weg für die Unterkunft frei. Eine knappe Mehrheit der Abgeordneten stimmte am Montagabend in Pasewalk einer Dringlichkeitsvorlage der Verwaltung zu, damit der Landkreis mit rund 9 Millionen Euro eine solche Unterkunft in Greifswald aufstellen kann. 25 Abgeordnete stimmten dafür, 19 dagegen, 10 Abgeordnete enthielten sich. „Freier Wohnraum für dezentrale Lösungen gibt es nicht genug“, sagte Landrat Michael Sack (CDU). Quelle Artikel: NDR – Quelle Video: Mark Grigi



