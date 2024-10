Grüner Abgeordneter fordert „kreuzfreie Zone“ im Bundestag

Man könnte meinen, in der deutschen Politik gäbe es dringlichere Probleme als die Symbole in Fraktionsräumen des Bundestags. Doch nein, Maik Außendorf von den Grünen hat sich ein Ziel ausgesucht, das ganz oben auf der Prioritätenliste stehen muss: ein Kreuz im CDU-Fraktionsraum. In einem eindringlichen Brief an die Bundestagspräsidentin warnt er davor, dass das christliche Symbol die „parlamentsneutrale Arbeit“ gefährden könnte.

Und so schreibt Außendorf, der Deutsche Bundestag sei ein Ort, an dem die Vielfalt der Gesellschaft abgebildet werde, in dem „alle Menschen, unabhängig von ihrer religiösen Überzeugung oder Weltanschauung, gleichberechtigt sind“. Weiterlesen auf Reitschuster.de

