Grünen-Chef Nouripour offen für AfD-Verbotsverfahren

Grünen-Chef Omid Nouripour zeigt sich offen für ein mögliches Verbotsverfahren gegen die AfD. In einem Interview mit der Welt äußerte er sich besorgt über die Auswirkungen der Partei auf die Demokratie in Deutschland. „Alleine das, was an öffentlicher Beweislast gegen die AfD vorliegt, ist erdrückend groß. Eine wehrhafte Demokratie kann ihrer eigenen Zersetzung durch Antidemokraten nicht folgenlos zuschauen“, sagte Nouripour. Weiterlesen auf nius.de

