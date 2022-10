Grüne Umweltsenatorin kommt mit Dienstwagen zum Fahrrad-PR-Termin

Umsteigen aufs Fahrrad – das ist eine der wichtigen Forderungen der Grünen. Sie sehen sich als Fahrradpartei. Entsprechend richten sie ihre Verkehrspolitik aus. Etwa in Berlin. Der Autoverkehr wird systematisch behindert, um ihn unattraktiver zu machen. Dafür erhalten Fahrradfahrer die Meistbegünstigungsklausel.

Wer sich so positioniert, sollte auch mit gutem Vorbild vorangehen bzw. voranradeln, sollte man meinen. Umso bemerkenswerter ist eine Nachricht aus Berlin. Die den Verdacht nahelegt, dass sich die Grünen an die Forderungen und Regeln, die sie für andere aufstellen, selbst nicht so genau halten.

Verkehrssenatorin Bettina Jarasch kam zu einem PR-Termin für eine neue Radspur am Freitag mit dem Dienstwagen vorgefahren – einem schwarzen Tesla.

