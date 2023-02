Grüne Senatorin verschweigt Terrordrohung des Brokstedt-Attentäters

In Hamburg bahnt sich im Zusammenhang mit dem Attentat des Palästinensers Ibrahim A. ein politisches Erdbeben an. Der Asylbewerber hatte bereits in der U-Haft, in der er wegen einer anderen Messerstecherei saß, einen Terroranschlag angekündigt. Doch die Justizsenatorin Anna Gallina (Grüne) verschwieg das den Abgeordneten.

Während ihrer Befragungen in der Hamburgischen Bürgerschaft und im Justizausschuß erwähnte sie kein Wort davon. Dabei waren ihr die Aussagen des 33jährigen zu diesem Zeitpunkt bereits bekannt. Erst durch eine Anfrage der dpa ist der Vorfall publik geworden.

