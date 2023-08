Grüne Lobby: Die Telekom sucht Mitarbeiter, die im grünen Milieu vernetzt sind

„Es grünt so grün, wenn Spaniens Blüten blühen“, schmettern sie im Operetten-Klassiker „My Fair Lady“, und im politischen Berlin ergrünt auch so einiges, seit die Grünen an der Regierung beteiligt sind. Vor allem an den Spitzen von Lobby-Gruppen und Wirtschaftsverbänden wird fieberhaft nach Fachkräften gesucht, die im grünen Milieu vernetzt sind.

Jüngstes Beispiel: eine Stellenanzeige der Deutschen Telekom, in der ganz unverblümt „Senior Manager“ für „politische Interessenvertretung Bund (m/w/d)“ mit grünen Kontakten gesucht werden. Weiterlesen auf nius.de

