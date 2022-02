Grüne: Impfpflicht im Gesundheitswesen notfalls mit Bundeswehr umsetzen

In Deutschland soll ab dem 16. März die Impfpflicht im Gesundheitswesen in Kraft treten. Allerdings ist das Gesetz so ausgelegt, dass ungeimpftes Pflegepersonal dennoch weiterarbeiten kann. Der gesundheitspolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion Grünen, Janosch Dahmen, will diesen Umstand ausräumen.

Derzeit sieht die Gesetzeslage vor, dass Arbeitgeber im Gesundheitswesen ab dem 16. März ihre nicht geimpften oder genesenen Beschäftigten an die zuständigen Gesundheitsämter melden müssen. Weitere Kontrollmaßnahmen sind vorerst nicht vorgesehen.

Dahmen findet das zu kurz gegriffen. „Wenn der Eindruck entsteht, dass der Ermessensspielraum dazu führt, dass die Durchsetzung der Impfpflicht und damit der Patientenschutz gefährdet ist, müssen wir an das Gesetz noch einmal ran“, sag Dahmen dem ARD-Politikmagazin „Panorama“.

Obwohl die Gesundheitsämter an dieser Stelle eine Kündigungswelle der betroffenen Beschäftigten befürchten, denkt Dahmen über das „Instrument der Amtshilfe“ nach: „Das haben wir in der Pandemie ja viel eingesetzt“. So könne beispielsweise der Bund über die Bundeswehr oder auch andere kommunale und Landesbehörden mit Personal unterstützen, wenn vorübergehend eine große Anzahl an Entscheidungen in diesem Bereich anstünden.

Quelle: Epoch Times – Artikel im Newsticker

3 6 Bewertungen Artikel Bewertung