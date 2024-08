Carsten: Die Russen zünden sich mal wieder selber an :). In Sachsen-Anhalt bröckelt die Brandmauer der CDU. Die Grünen machen wirklich alles um aus den Landtagen zu fliegen, und in Thüringen unter den Sonstigen mit 2% zu landen. Jetzt fordern sie die Grenzkontrollen wieder aufzuheben.

