Großeinsatz bei einem Clan mit ungeklärter Staatsbürgerschaft u.a. wegen Sozialleistungsbetrug

Einen Großeinsatz über mehrere Bundesländer hinweg führte die Sonderkommission Clan der Polizeidirektion Oldenburg im Zuge der Bekämpfung der Clankriminalität am 19.08.2020 durch und stellte dabei diverse Beweismittel sicher.

Insgesamt sieben Wohnungen in unterschiedlichen Städten Deutschlands durchsuchten die Ermittler bei dem Einsatz, dem umfangreiche Ermittlungen vorausgegangen waren. Das zugrundeliegende Strafverfahren wegen Sozialleistungsbetrugs, mittelbarer Falschbeurkundung und Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz richtet sich gegen sieben Mitglieder einer Großfamilie mit ungeklärter Staatsbürgerschaft im Alter von 23 bis 70 Jahren. Es besteht der Verdacht, dass zumindest eines der Familienmitglieder unberechtigt Sozialleistungen im sechsstelligen Bereich bezogen hat. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg hatte nach umfangreichen Ermittlungen der Sonderkommission Clan Durchsuchungsbeschlüsse gegen die sieben Beschuldigten und drei unverdächtige Zeugen beim Amtsgericht Oldenburg beantragt. Am Mittwoch waren insgesamt 84 Polizeikräfte ab dem frühen Vormittag im Einsatz und durchsuchten Wonungen in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Hessen und Bayern. In Niedersachsen wurden die Beamten der Sonderkommission Clan unter anderem von Kräften der Bereitschaftspolizei der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen und der Polizeidirektion Braunschweig unterstützt. In den anderen Bundesländern waren örtlich zuständige Kräfte ähnlicher Polizeieinheiten im Einsatz.

Bei einer Tatverdächtigen aus Niedersachsen wurde eine augenscheinlich scharfe Schusswaffe und mehrere hundert Patronen scharfer Munition aufgefunden und sichergestellt, deren Herkunft während der folgenden Ermittlungen geklärt werden müssen. Darüber hinaus stellte die Polizei Unterlagen und diverse Datenträger als Beweismittel sicher. Die bevorstehende Auswertung dieser Beweismittel wird erneut umfangreiche Ermittlungen nach sich ziehen.