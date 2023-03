„Große Plage in diesem Land“: Til Schweiger ätzt gegen Klima-Kleber – und Habeck

Der Regisseur und Schauspieler Til Schweiger hat die Klima-Kleber, die größtenteils der Gruppe „Letzte Generation“ angehören, in einem „ Bild “-Interview als „große Plage in diesem Land“ und „Vollidioten“ bezeichnet. Auch er würde sie von der Straße ziehen, sollte er wegen einer ihrer Aktionen im Stau stehen, so Schweiger.

Auch mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) geht Schweiger hart ins Gericht. „Ich fände es toll, wenn Robert Habeck sich selber festkleben würde. Dann könnte er nicht so viel Mist verzapfen“, sagt er der „Bild“. Und weiter: „Der soll weiter Kinderbücher schreiben, hat von Wirtschaft keine Ahnung.“ In seinem Auto würde er Habeck nicht mitnehmen, antwortet er auf Nachfrage – „auch wenn Habeck wie ein begossener Pudel da steht.“

Weiterlesen auf Focus Online (Artikel im Archiv)

5 10 Bewertungen Artikel Bewertung