Großbritannien will nun Impf-Truppen von Tür zu Tür schicken

Laut Daily Mail erwägt das Vereinigte Königreich, Impftrupps von Tür zu Tür zu den Häusern ungeimpfter Briten zu schicken, um die geschätzten fünf Millionen Menschen zu erreichen, die sich bis jetzt nicht haben impfen lassen.

Die Initiative wurde in der vergangenen Woche vom Gesundheitsministerium, dem NHS England und der Nr. 10 als Teil einer landesweiten Initiative zur Entsendung von Impfteams in Gebiete mit den niedrigsten Impfraten diskutiert – und als Alternative zu Absperrungen und anderen Beschränkungen sowie als Lösung zur „Förderung“ der Impfung in ländlichen Gebieten oder Haushalten, in denen die Menschen nicht ohne weiteres zu einem Impfzentrum reisen können, ins Gespräch gebracht.

„Ich denke, dass alles, was die Impfverweigerer ermutigt, sinnvoll ist“, sagte ein Kabinettsminister, der dann warnte: „Die Stimmung im Lande verhärtet sich gegen Menschen, die sich weigern, sich impfen zu lassen.“

