Großbritannien: Messerattacke auf Tory-Abgeordneten Amess in Kirche

Laut britischen Medienberichten wurde der 69-jährige Tory-Abgeordnete David Amess (69) bei einer Bürgersprechstunde in der Methodistenkirche in Leigh (Grafschaft Essex) mit einem Messer attackiert. Der Angreifer stach mehrfach auf David Amess ein. Über seinen Gesundheitszustand ist zurzeit nichts bekannt. Die Polizei in Essex teilte mit, ein Mann sei nach Berichten über einen Messerangriff festgenommen worden. Nach weiteren Verdächtigen werde nicht gesucht.

5 1 Bewertung Artikel Bewertung