Großbritannien Covid-19-Todesfälle: 87% der Menschen, die gestorben sind, wurden geimpft

Die Zahl der mutmaßlichen Covid-19-Todesfälle nimmt im Vereinigten Königreich wieder zu. Sowohl in England als auch in Schottland ist seit Ende Juni ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen, und wir können exklusiv enthüllen, dass die überwiegende Mehrheit (87%) der Menschen, die angeblich an Covid-19 starben, dagegen geimpft waren.

Public Health Scotland (PHS) hat einen wöchentlichen Bericht über Covid-19-Statistiken veröffentlicht, der Daten zu Tests, Impfungen, Krankenhausaufenthalten und Todesfällen enthält. Wir haben die Berichte bis zur Woche studiert und Ihnen kürzlich gesagt, wie der am 23. Juni 2021 veröffentlichte Bericht angekündigt hat, dass 5.522 Menschen innerhalb von 28 Tagen nach einem Covid-19-Impfstoff in Schottland gestorben sind.

Vor ein paar Wochen haben wir festgestellt, dass Public Health Scotland mit der Art und Weise, wie sie die Daten präsentierten, sehr clever war, in einem scheinbaren Versuch, eine schockierende Statistik in Bezug auf Covid-19-Todesfälle und den Covid-19-Impfstoff zu verbergen. (…)“

➡️ Quelle (englisch)

