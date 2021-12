Großbritannien: 89 Prozent in Umfrage gegen Impfpflicht – TV-Sendung reagiert mit Löschung

Die ITV-Frühstückssendung Good Morning Britain erntete in den sozialen Medien viel Kritik, nachdem sie eine Umfrage zum Thema Impfpflicht gelöscht hatte. In der Umfrage wurden die Zuschauer gefragt, ob es angesichts der Ausbreitung der Corona-Variante Omikron „an der Zeit ist, Impfungen verpflichtend zu machen“. Mehr als 42.000 Personen nahmen an der Umfrage teil. 89 Prozent der Abstimmenden waren gegen eine Impfpflicht, während sich nur elf Prozent dafür aussprachen.

