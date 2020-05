Griechen haben die Nase von Migranten voll und veröffentlichen dieses Video

Orginal Übersetzung zum Video:

In den schwierigen Zeiten, die wir durchleben, kann es passieren, dass wir am Strand einer griechischen Insel in der Ostägäis mit einem so unansehnlichen Anblick konfrontiert werden.

Hier ist ein Leitfaden für den Umgang mit einem solchen Ereignis:

1. Keine Panik!

2. Seien Sie vorsichtig mit der betroffenen Person!

3. Bringen Sie ihn in den Lebensraum seines Ursprungs zurück und halten Sie ihn gut hydriert!

4. Geben Sie ihm einen leichten Schub in Richtung seines Zuhauses!

Damit jeder in seinem Land glücklich leben kann.