Grenzübergang Kuznica: Das Wurfmarterial der Einlassfordernden

Der polnnische Grenzübergang Kuźnica-Bruzgi nach dem Angriff der Einlassfordernden. Auf einem Haufen liegt das gesammelte Wurfmaterial. Und für diese „verzweifelten“ Menschen, die unter unwürdigen Bedingungen an der Grenze ausharren, spricht sich Wolfgang Schäuble auch noch für eine „vorläufige“ Einreise in die EU aus. Schäuble ist 79, in dem Alter können schon erste Anzeichen von Verwirrungen auftreten.

Und wie im nachfolgenden Video (17.11.2021) zu sehen ist, wurde nun das Lager direkt am Grenzübergang eingerichtet, das erspart lange Wege für den nächsten Angriff. Im Video ist auch ein Gespräch zu hören, wohin die Reise gehen soll: Germanie

