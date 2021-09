Grenzschutz gegen die unsichtbare Invasion

Im Burgenland an der Grenze zu Ungarn findet seit Monaten eine unsichtbare Invasion statt, explodierende Asylzahlen, das zweifache, dreifache zu den Vergleichsmonaten im letzten Jahr. Warum wissen die Menschen nichts davon? Weil die Presse schweigt. Sebastian Kurz sich als Abschiebemeister und Schließer der Balkanroute feiern. Ungehindert können die Migranten über die Grenze strömen, einmal angekommen werden sie in die Innenstädte kuschiert oder tauchen unter in den Parallelgesellschaften

