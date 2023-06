Grenzen dichtmachen! Jeder zweite Deutsche will keine Flüchtlinge mehr ins Land lassen

Weltweit sind Fluchtbewegungen auf einen neuen Höchstwert gestiegen. Gleichzeitig nimmt die Unterstützungsbereitschaft für Geflüchtete in Deutschland deutlich ab, so das Ergebnis einer aktuellen Studie, die Ipsos in 29 Ländern durchgeführt hat. In Deutschland findet eine Dreiviertelmehrheit (73 Prozent), dass Menschen, die vor Krieg und Verfolgung fliehen, die Möglichkeit haben sollten in anderen Ländern Zuflucht zu suchen. Im Vorjahr lag die Zustimmung allerdings noch bei 78 Prozent.

Inzwischen ist sogar knapp die Hälfte der Bevölkerung (48 Prozent) der Meinung, dass Deutschland zum aktuellen Zeitpunkt keine Flüchtlinge mehr aufnehmen könne und seine Grenzen für Geflüchtete vollständig schließen solle. 45 Prozent der Deutschen sprechen sich gegen eine Grenzschließung aus, sieben Prozent sind unentschieden.

Eine steigende Anzahl der Deutschen zweifelt außerdem an den Fluchtmotiven. 62 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass die meisten Geflüchteten, die nach Deutschland kommen, gar keine echten Flüchtlinge seien.

