In Michałowo, nahe der polnisch-weißrussischen-Grenze, werden Migranten in eine Unterkunft gebracht, denen es gelungen war, die Grenze illegal zu überqueren. Erst vor wenigen Tagen wurden kurdisch-irakische Familien dort einquartiert. Die zahlreiche Schar von kleinen Kindern mit großen Kulleraugen zog die Presse magisch an, begleitet von polnischen und weißrussischen Kameras wurden Pralinen/Schokolade über den Zaun geworfen, um die Kinder anzulocken und das Material zu gewinnen, das sie brauchen, um die öffentliche Meinung durch emotionale Erpressung zu manipulieren.

Und das nachfolgende Video zeigt, wie die Bilder zur Öffnung der Herzen missbraucht werden sollen, ergänzend mit einer sentimentalen Erzählung: Die kleine Ayrin aus dem Irak träumt wahrscheinlich von einem eigenen Kinderbett, in dem sie ihre Teddys und Puppen unterbringen kann. Nachdem die Grenzbeamten am Montag eingegriffen hatten, wurde sie am Abend zusammen mit ihrer Familie und einem Maskottchen in einen Wald an der polnisch-weißrussischen Grenze gebracht. Was geschieht jetzt mit ihr?

