Grenze zu Weißrussland: Polen erhöht Zahl der Soldaten auf 3.000

Angesichts eines anhaltenden Zustroms von Migranten verstärkt Polen seine Grenze zu Belarus. Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak kündigte am Mittwoch eine Aufstockung der Zahl der Soldaten zur Unterstützung von Grenzschutzbeamten auf 3000 an – ein Plus von 600 im Vergleich zur vergangenen Woche. „Die Sicherung der Grenze zu Belarus ist derzeit die wichtigste Aufgabe“, schrieb Blaszczak im Kurznachrichtendienst Twitter. „In den kommenden Tagen werden Militärhubschrauber Luftpatrouillen entlang der polnisch-belarussischen Grenze fliegen.“ Quelle: Welt.de

