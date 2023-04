Greifswald – Grüner Oberbürgermeister: „Die Flüchtlinge werden kommen!“

Voraussichtlich am 18. Juni werden die Greifswalder darüber entscheiden, ob ihre Stadt „Grundstücke zwecks Errichtung von Containerdörfern zur Unterbringung von Geflüchteten an den Landkreis Vorpommern-Greifswald verpachtet“. Für den Entscheid hatte eine Bürgerinitiative mehrere tausend Unterschriften gesammelt. Sie will die neuen Asylunterkünfte verhindern.

Den Abstimmungstermin hat die Stadtverwaltung vorgeschlagen. Am Donnerstag wird die Bürgerschaft das Datum bestätigen, sagte Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) am Dienstag. Doch das Stadtoberhaupt machte sogleich klar, daß ihn das Ergebnis nicht daran hindern werde, die Migranten in die Stadt zu lassen. Fassbinder beharrte vor Journalisten auf seiner Haltung: „Die Flüchtlinge werden kommen. Die Frage ist nur, wo werden sie untergebracht.“

