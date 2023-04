Great Reset in Heilbronn: Musterstadt für Künstliche Intelligenz entsteht

In Heilbronn wird sich schon bald die Zukunft der von Globalisten für die gesamte Menschheit vorgesehenen „Stadtentwicklung der Zukunft“ bestaunen lassen: Die Stadt in Baden-Württemberg wurde von der Landesregierung und von Lidl- und Kaufland-Inhaber Dieter Schwarz auserkoren, um zur Musterstadt für Künstliche Intelligenz zu werden. Menschen werden darin so gut wie überflüssig sein.

Ab 2024 soll hier ein rund 23 Hektar großer „KI-Park“ entstehen, wo sich Unternehmen ansiedeln und Anwendungen im Bereich Künstliche Intelligenz entwickeln und testen können. Rund 5.000 Arbeitsplätze sollen damit geschaffen werden, über 30 Gebäude sind in Planung. In acht bis zehn Jahren soll das Großprojekt abgeschlossen sein, für das Schwarz` hauseigene Stiftung und das Land Baden-Württemberg jeweils rund 50 Millionen Euro Anschubfinanzierung beisteuern werden.

